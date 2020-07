Policía Municipal de Boconó incautó 600 plantas de presunta marihuana

View this post on Instagram

#Video #19Jul Duro golpe al microtráfico de droga en Boconó dio la Policía Municipal Bolivariana . . El alcalde @luishidalgo_oficial como máximo jefe de este organismo de seguridad informó que se trata de la incautación de 600 plantas de presunta marihuana en el sector Pereira vía la Corojó, de difícil acceso y distante de zona poblada . . "Gracias a un trabajo de inteligencia de dos meses los funcionarios de la PMB incautaron estas plantas que arrojaron 61.92 kg y ya estaban en proceso de cosecha", dijo el burgomaestre . De este caso hay un detenido, Robert U. De 36 años de edad, residente de Miticún, ya puesto a las órdenes del Ministerio Público por delitos previstos en la Ley Orgánica de Droga . . De esta manera continúan las averiguaciones para determinar si existen otros sembradíos de este tipo y otros implicados #TrabajamosEnCuarentena #Seguridad