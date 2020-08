Realizan despliegue en Mariño para combatir el covid-19

View this post on Instagram

Un gran despliegue de prevención, contención y desinfección del #Covid_19 desarrollamos hoy en #Mariño donde abordamos diferentes sectores junto con el Estado Mayor de Salud, los organismos de seguridad, los líderes de comunidad y la Alcaldía para proteger a la población! Visitamos casa por casa, los comercios, hicimos pruebas de despistaje en los casos necesarios y dimos charlas informativas a todos los abordados para concientizarlos sobre la importancia de prevenir para evitar los contagios y vencer esta enfermedad! #LaPrevencionEsLaClave #QuédateEnCasa #Venezuela #Margarita #IslaDeMargarita #Coche #IslaDeCoche #DanteRivas #RevoluciónBolivariana #Revolución #Salud #Coronavirus #Prevención #Educación