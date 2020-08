Recuperan 24 viviendas abandonadas en dos urbanismos de Barinas

La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) recuperó 24 casas en dos urbanismos del estado Barinas que habían sido adjudicadas (hace años atrás) y que se encontraban totalmente abandonadas.

Así lo aclaró el gobernador Argenis Chávez, en horas de la mañana de este lunes, durante la transmisión de su programa Voz Bolivariana resaltando que las acciones forman parte del Plan de Recuperación de Viviendas que se adelanta en la entidad para beneficiar a familias que no tienen una residencia propia.

El mandatario regional informó que una comisión integrada por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Fiscalía, Defensoría, Instituto Regional de la Vivienda del estado Barinas (Iaveb) y organismos de seguridad acudieron a Los Apametes II de Ciudad Varyná y el complejo Generalísimo Francisco de Miranda del municipio capital y tras verificar que las casas estaban deshabitadas, levantaron el procedimiento correspondiente, apegado a la ley, para el rescate de las residencias.

Enfatizó que no se trata de desalojos o arbitrariedades, como circuló en las redes sociales, sino que se da cumpliendo al reglamento de la GMVV, el cual establece que pueden recuperarse aquellas soluciones habitacionales que se encuentran solas injustificadamente, las que son objetos de transformación comercial, las que están al cuido de terceros, en venta, alquiladas o en permutas.

Consideró que se está haciendo justicia social porque son programas del gobierno nacional para dotar de casas dignas y propias a quienes verdaderamente no cuentan con una vivienda.

«Hemos detectado en muchos urbanismos viviendas que se entregaron hace más de siete años y aún siguen abandonadas o que las están vendiendo en miles de dólares. Si yo vivo alquilado o arrimado y me dan una casa digna, yo me mudo en el acto. Pero no se justifica que haya ese tipo de residencias solas o en venta», expresó.

Indicó que se profundizará el trabajo para la detección de estos casos en todos los organismos construidos en revolución.