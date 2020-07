Recuperan paral de agua de El Piache en Nueva Esparta

View this post on Instagram

Gracias al trabajo mancomunado entre @corpo.nuevaesparta la alcaldía de #García #Hidrocaribe los cisterneros y todo el #GobiernoBolivariano hoy entregamos la obra de rehabilitación del paral de El Piache donde hicimos reparaciones de tuberías, drenaje, pavimento y pintura. Estas mejoras nos permitirán optimizar el servicio de distribución de agua a través de camiones cisternas y la operatividad del plan #AguaParaMiComunidad por medio del cual atendemos de forma gratuita a nuestro pueblo, en los distintos municipios! #JuntosReinventamosNuevaEsparta #Venezuela #Margarita #IslaDeMargarita #Coche #IslaDeCoche #DanteRivas #RevoluciónBolivariana #Revolución #Agua #AguaParaMiComunidad #CorpoNuevaEsparta