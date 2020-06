Reparten 16 toneladas de proteínas en 15 comunidades de Barinas

View this post on Instagram

Ahora me vine cargado de pollo y huevos a la Base de Misiones 26 de Julio en el sector Punta Gorda de la parroquia Corazón de Jesús en #Barinas, donde estamos haciendo la entrega de 10 toneladas de estas proteínas a unas 2700 familias a través de Mercal y Pdval. #JuntosTodoEsPosible