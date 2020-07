Se desbordaron varios sectores de Barinas tras intensas lluvias

View this post on Instagram

Producto de los vientos huracanados y los torrenciales aguaceros que azotaron a #Barinas este martes, nos vinimos a apoyar a la familia Ramírez Hidalgo que se vio gravemente afectada en el sector Brisas del Llano de la parroquia Ramón Ignacio Méndez. Aquí está nuestro equipo de @gmbnbt, Obras Públicas y Construpatria para atenderla, así como a otros vecinos que sufrieron daños en sus viviendas.