Trujillo inició semana de flexibilización amplia de cuarentena

En el estado Trujillo inició este lunes el nivel tres de flexibilización general de la cuarentena, en el marco del plan nacional 7+7, indicó el gobernador bolivariano Henry Rangel Silva durante un programa especial transmitido en cadena regional de radio y televisión.

En este sentido indicó que se han activado 24 sectores económicos en el nivel tres de flexibilización y “Trujillo fue incluido porque no existen focos de contagio de covid-19 activos”.

Rangel Silva mencionó los sectores y los horarios de atención y acotó que en el caso del sector transporte se ampliará el horario de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde manteniendo las medidas de prevención de la pandemia; “le he pedido a los representantes del servicio de transporte público que no me limiten la cantidad de unidades en esta semana. El sector de registro y notarias pudiera ser hasta las cuatro de la tarde, al igual que los consultorios médicos, odontológicos y los talleres mecánicos”.

Agregó que esta semana se facilita el paso entre municipios sin las barreras de contención, “lo que sí mantenemos es la vigilancia en los puntos de control, mercados, supermercados, con respecto a las normas de bioseguridad”.

“Esta semana vamos a estar flexibilizados pero sin bochinche y la semana que viene vamos a cuarentena radical nuevamente; por ello la gente debe planificarse y hacer las actividades en este tiempo de flexibilización”, afirmó.

Seguimiento a los casos positivos

Por otra parte el gobernador Henry Rangel Silva informó que a través de la Fundación Trujillana para la Salud (Fundasalud) se realiza un trabajo arduo en la ubicación de los casos positivos de covid-19, haciendo seguimiento del contagio, antecedentes de viaje, contacto con otras personas y con quién o quienes residen.

Explicó que los siete casos anunciados este domingo por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez, se ubican en los municipios Bolívar (1), Miranda (2), Urdaneta (3) y Valera (1).

Por tal motivo llamó a la población a cuidarse, a usar un tapaboca o mascarilla de material resistente, lavarse constantemente las manos, evitar tocar cosas en la calle, usar guantes y mantener el distanciamiento físico.

“Estamos en flexibilización ampliada pero si no necesita salir no salga, comportémonos bien para que cuando vuelva la semana de flexibilización continuemos en el nivel tres. El virus está circulando en el estado Trujillo; vamos a cuidarnos, quédate en casa. Mi deseo es de bienestar para todos y mi trabajo para que ustedes cada día tengan menos inconvenientes, que podamos solucionar humildemente desde esta gobernación”, puntualizó.