Capturadas nueve personas que usaban prendas alusivas al Cicpc para secuestrar en Carabobo Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, desarticularon la peligrosa banda delictiva apodada "Los Express", en la zona industrial Carabobo, parroquia San Blas, municipio Valencia, estado Carabobo. Los detenidos fueron identificados como: Eduardo Enrique Parra Beltrán (52), Néstor Miguel Salcedo Rivas (48), Braham Eduardo Parra Barrios (30), Seguís Ramón Hernández Romero (40), Esteban José Sivada Chirrinos (26), Anthony Deilor Cordero Martínez (30), Jean Carlos Mendoza Libero (42), Robert Alberto Izaguirre Meza (37) y Medgrabys Joan Torrealba Arias (27). Durante las investigaciones se pudo conocer que los mencionados, portando prendas alusivas al Cicpc, se dedicaban al secuestro express de comerciantes del municipio La Candelaria, donde los obligaban a realizarles transferencias bancarias a cuentas extranjeras a cambio de no atentar contra sus vidas. En el procedimiento se incautó un chaleco y dos gorras alusivas al Cicpc, una camisa donde se lee la palabra Alguacil, un arma de fuego calibre 9mm, modelo Jennigs Nina, un arma de fuego sin marca ni serial visible, un cargador sin marca ni calibre visible, un revólver calibre 38 marca Smith Wesson, un Corsa Chevrolet, placa KAH90K, un Palio marca Fiat, placa GDA54E, un Fiesta marca Ford, placa AH645RG, un Gala Txea marca Renault, placa XZDI88 y una moto Suzuki modelo EN125-2A, matrícula AI4E88A. El caso es puesto a la disposición de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público. R: Carmen González.