View this post on Instagram

Cicpc detuvo a una pareja que intentaba estafar con Petros en Baruta Pesquisas de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, detuvieron a Franklin José Osteicochea (62) y Daisi Campos (54), en la Torre Humboldt ubicada en Prados del Este, Baruta estado Miranda, al momento que se encontraban realizando una compra fraudulenta de 6 mil petros. Mediante intensas labores de investigación se pudo conocer que los detenidos en complicidad con Omar Hurtado Cayamo y Jesús Da Silva, forman parte de una estructura delictiva organizada apodada “Los Criptoactivos", dedicada a ofrecer a sus víctimas la venta de petros, solicitando el pago en divisas o su equivalente en Bitcoins, recibiendo los pagos correspondientes en diferentes cuentas bancarias, cortan comunicación con sus víctimas, afectando su patrimonio económico. Durante la captura de la pareja, fueron incautados dos celulares, marcas Iphone y Huawei, así como cuatro equipos de computación, los cuales eran utilizados para realizar las negociaciones. Siendo puestos a la orden del Ministerio Público. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos