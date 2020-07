Muere esgrimista del estado Bolívar en accidente eléctrico

View this post on Instagram

Edson @edsonalejandro27 Voy a recordarte alegre, lleno de vida, con tus bromas elocuentes y con la calidad que le dejaste a la esgrima. Hoy el destino se ha cobrado la vida de un amigo, atleta y hombre del deporte, que no debió morir así en esas condiciones y mucho menos en la precariedad que termina siendo la realidad de muchos atletas o entrenadores. Hoy fue Edson mañana puede ser cualquier a de nosotros. Que en paz descanses hermano #laesgrimavenezolanaestadeluto #descansaenpaz #mihermano #elmejorarmero