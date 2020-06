Reverol ordenó investigar un procedimiento del Faes

View this post on Instagram

Tras un hecho irregular suscitado en el sector El Limón, de la carretera vieja Caracas – La Guaira, en el cual fallecieron cinco ciudadanos por un procedimiento de la #FAES, he instruido que se aperture una investigación a fondo de los hechos y los funcionarios actuantes . . También designé al Jefe de la División de Homicidios del #Cicpc, para que dirija personalmente las investigaciones del caso y preste toda la colaboración debida a los dos Fiscales del Ministerio Público, con competencia nacional en materia de derechos humanos, que han sido designados para adelantar las investigaciones de este caso. . . Nuestra premisa inquebrantable fue, es y será siempre garantizar seguridad ciudadana y la paz social, respetando los derechos humanos y cumpliendo los principios del uso de la fuerza que rigen nuestro modelo policial. . . Cualquier situación que constituya desviación a ese mandato o implique irregularidades en los procedimientos establecidos será debidamente investigada y, de comprobarse los hechos denunciados, sus responsables sancionados con todo el peso de la ley. . . . #MPPRIJP #VPSOPS #néstorreverol #justiciaypaz #NicolásMaduro #VicepresidenciaDeServicios #Cicpc #PNB #faes #ministeriodeinterioryjusticia #covid19 #coronavirus #prevención #VenezolanosEnElMundo #seguridadypaz