Cumple el reto y cambia vidas: Adopta y cuéntanos tu historia

A propósito de la celebración del Día Internacional del Perro Callejero, la Fundación Kikiriwuao, ha emprendido diversas iniciativas para visibilizar la lucha animalista en todo el mes de julio. Es por eso que a través del reto “Cambia vidas”, todos los amantes de los animales podrán contar las historias de como rescataron, adoptaron o apadrinaron a un peludo en situación de calle o abandono.

Para cumplir el reto debes compartir tu experiencia a través de la etiqueta #SalvaChalllenge, para ello puedes utilizar fotos, videos, escritos o cualquier otra herramienta que transmita ese momento único de cambiar la vida de un animalito en situación de vulnerabilidad. Últimas Noticias publicará la historia de tu peludito para animar a otros a colaborar, aunque no lo tengan en casa, un plato de comidita y agua le cambian la vida a un animalito.

Iniciativas de este ámbito permiten hacer viral las buenas acciones de personas que muchas veces no sabemos que existen, pero allí están, aportando, cambiando una vida, y haciendo de este mundo un lugar mejor.

Contágiate de lo bueno y sé una de esas personas ¿Qué dices te atreves a cumplir con el reto?

Si por cualquier motivo, aún no tienes un peludo a quien referirte en tu historia, o aún no has adoptado a ningún compañero de cuatro patas, pues estás de suerte, porque para esta semana tenemos a los más tiernos candidatos y candidatas de cuatro patas:

Renata

Esta hermosa cachorra de 5 meses, está esterilizada. El afortunado adoptante debe costear sus vacunas. De resto está sana, fuerte y dispuesta a dar amor y compañía a la familia que la acoja. Se entrega con compromiso de seguimiento por parte de sus actuales cuidadoras. Renata vive actualmente en el Cafetal, para acordar su adopción deben comunicarse a: 0414 317 1281

Panteritas

Este par de gatitos, llamados por cariño panteritas, tienen un mes de vida. Buscan con urgencia un hogar que los ame y atienda responsablemente. Se encuentran en Guarenas. Sus actuales protectoras harán seguimiento. Deben ser esterilizados. Comunícate al: 0424 291 9658 / 0414 030 9083

Schnauzer de 2 meses

Este bebé de dos meses es de Caracas, busca una familia que lo cuide y ame siempre. Para adoptar a este pequeño llamé a 0412 812 12 60

Perrito de 2 meses

Este pequeñito con apenas dos meses, busca un hogar donde lo amen y cuiden como se debe. Se encuentra en Caracas, es un amor y está listo para aprender y ser el compañero ideal de cualquier familia. 0424 287 9880

Perrita de 2 meses

Esta beba de dos meses, es juguetona, sociable. Se entrega con compromiso de esterilización. Se encuentra en Guarenas – Guatire. Si esa carita te cautivó y le vas a dar un responsable y cálido hogar, llama y adóptala por: 0414 144 1224

Penélope

Si buscas a una perrita más madura, aquí tenemos a la mejor candidata. Penélope tiene ocho años de edad, es cariñosa, activa y una fiel compañera. Comunícate a 0414 329 54 94

Iré

Esta niña tiene un añito de edad, es super amorosa y cariñosa. Está en Caracas. No te quedes con las ganas de adoptar a esta cachorrita. Contacto: 0414 908 2006

Koichi, Karsu. Sachi, Mitsuha

Este cuarteto de mininos, se encuentran en San Antonio de los Altos. Tres de ellos, tienen dos mesecitos. Mitsuha por su parte es una gatita más adulta que necesita ser esterilizada, por lo que su cuidadora, busca cualquier tipo de colaboración para entregar ligada, o que su futuro adoptante se comprometa a esterilizarla. Si te enamoraste de cualquiera de ellos, comunícate al: 0424 165 1661









Perritas

Estas nenas serán entregadas esterilizadas, están actualmente en los Teques. Todas son cachorras, aunque en diferentes edades, necesitan de un buen hogar que las acoja.