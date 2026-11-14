13 niños han fallecido por hipotermia en Gaza

Las bajas temperaturas, las fuertes lluvias y las inundaciones en medio de los interminables ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel han dejado hasta el momento 13 niños fallecidos por hipotermia en la Franja de Gaza.

Así fue confirmado por fuentes del Hospital Nasser —bombardeado el jueves por los sionistas—. El centro médico informa que la más reciente de estas víctimas fue el bebé Kinam Ahmed Raqiq, de apenas 10 meses de nacido, quien rindió su vida dentro de la tienda de campaña ocupada por su familia en Al-Mawasi.

Mientras, las condiciones meteorológicas continúan agudizando la precaria situación de miles de familias sin refugios adecuados en medio de las continuas violaciones del alto el fuego por el país hebreo.

La organización Save the Children denunció que el régimen del primer ministro Benjamín Netanyahu sigue bloqueando el ingreso de materiales necesarios y “a medida que las temperaturas bajan hasta los 5° y se acercan más tormentas invernales, los niños se enfrentan una vez más a meses de dormir en sábanas húmedas y con la ropa mojada”.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, en una publicación en X sostuvo que son “vergüenza de nuestro tiempo” las condiciones de los niños gazatíes.

El mismo organismo, a través de su Coordinación de Asuntos Humanitarios, ha denunciado que Israel impide la entrada de 115.000 tiendas de campaña a la Franja.