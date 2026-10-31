14 años de prisión para tres del Tren del Llano

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó dos recursos que buscaban anular la condena de 14 años y 4 meses de prisión impuesta a tres sujetos que ejecutaron una extorsión contra un agroproductor de Altagracia de Orituco (Guárico). Esa decisión está reflejada en la sentencia 496 emitida el pasado 23 de octubre.

En este caso, los procesados están identificados como Juan José Lorenzo Pérez, su hija Oriana Milagros Lorenzo Torres y el esposo de esta Benjamín Armindo Beomonte Barrios, dice la sentencia.

Juan José era socio en la finca de Rafael Pérez y, aprovechando esa circunstancia, planeó extorsionarlo, exigiéndole una alta suma en dólares. Ese plan comenzó a ejecutarlo el 7 de febrero de 2019, día en que tanto Rafael Pérez (dueño de la finca) como su esposa Yajaira Paruta, comenzaron a recibir llamadas y mensajes telefónicos. A Rafael lo llamaba Benjamín; mientras que Yajaira siempre era contactada por Oriana.

“Viejo lo tengo gariteado; necesito que se ponga al día”, solía decirle Armindo al dueño de la finca, según la investigación.

Los extorsionadores pretendían amedrentar a las víctimas susurrándoles datos personales que se los proporcionaba Juan José, el socio de Pérez.

Las víctimas denuncian la extorsión ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), de la Guardia Nacional Bolivariana. Ese organismo inició las investigaciones solicitando a las telefónicas, previa autorización judicial, una relación de llamadas de los números empleados por los delincuentes para enviar mensajes y hacer llamadas a las víctimas.

Producto del rastreo telefónico recabado, los funcionarios del Conas se trasladaron al sector Paural, ubicado en la periferia de Altagracia de Orituco, donde reside Juan José y su hija Oriana, quienes fueron llevados para ser interrogados. Posteriormente, capturaron a Armindo, en la dirección donde solía usarse su celular.

Los detenidos fueron colocados a la orden del Ministerio Público, donde procedieron a su imputación formal. Ese procesamiento penal prosiguió el 3 de abril de 2019, cuando la fiscal María Auxiliadora Quiñones García solicitó abrir un juicio contra Benjamín, Juan José y Oriana por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada y agavillamiento.

Una vez aprobado el juicio, este se llevó a cabo entre el 2 de julio y el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal 1.º de Juicio Estadal y Municipal de Guárico, que los condenó a 14 años y 4 meses de prisión. Dicha condena fue anulada por la Corte de Apelaciones de Guárico, cuyos jueces ordenaron celebrar un nuevo juicio, el cual transcurrió entre el 1.° de octubre de 2024 y el 13 de marzo de 2025, del que resultaron nuevamente condenados. La defensa de los acusados acudió a la Sala Penal para solicitar que se anulara esa condena, pero el TSJ la ratificó.

Los testaferros

El Tren del Llano ideó un método para hacerse con las fincas de Guárico y así lo ha documentado el Ministerio Público en múltiples investigaciones. El método consistía en amedrentar al mediano y pequeño agroproductor, al punto de obligarlo a vender su propiedad a bajos precios.

Para esa fase de amedrentamiento, el Tren del Llano enviaba a sus células, quienes exigían a los finqueros altas vacunas en dólares, que a la víctima le era imposible cancelar. Y cuando ya el agroproductor se sentía acorralado, siempre aparecía un comprador ofertando un precio por su propiedad.

En esa fase, actuaban socios de la propia finca u otros finqueros de la región, que servían de testaferros a la estructura criminal del Tren del Llano.