La jueza federal estadounidense Analisa Torres autorizó este miércoles una excepción judicial dentro del proceso que se sigue en Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La magistrada otorgó un lapso de 15 minutos a los abogados defensores para que presenten sus argumentos de inmunidad soberana durante su próxima comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan, en Nueva York.

La audiencia oral quedó fijada para el jueves 17 de diciembre de 2026, a las 11:00 am, en la sala 15D de la corte neoyorquina. En esa sesión se evaluará la admisibilidad de pruebas, información clasificada y alegatos que definirán el curso legal del expediente, mientras que la Fiscalía de EEUU dispondrá de 30 minutos para refutar las solicitudes y oponerse a la desestimación de los cargos.

En caso de que la moción de desestimación presentada por la defensa no prospere, el tribunal realizará la audiencia de exhibición probatoria con un nuevo examen del material clasificado.

Antecedentes del recurso de desestimación

El pasado 19 de noviembre, los abogados defensores Barry J. Pollack y Anna Estevao presentaron un memorando de 72 páginas ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para solicitar la desestimación definitiva de la quinta acusación sustitutiva contra el mandatario. El escrito, consignado originalmente el 9 de noviembre, sostiene que el jefe de Estado goza de inmunidad soberana extranjera y no puede ser sometido a juicio en territorio estadounidense.

La jueza Torres, quien asumió el caso tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein, autorizó el 16 de noviembre mantener bajo sello determinados anexos probatorios mientras circula una versión testada del documento principal.