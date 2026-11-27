Un total de 166 pasajeros llegaron a la isla de Margarita en el vuelo inaugural de Copa Airlines procedente de Panamá, marcando el inicio de las operaciones comerciales de esta aerolínea hacia el destino turístico venezolano, que se incorpora como el sexto punto de su itinerario internacional.

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, anunció la llegada desde el Aeropuerto Internacional GJ. Santiago Mariño, donde recibió el vuelo inaugural junto a la gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez; el viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio Prato, y representantes de la directiva de la aerolínea.

De acuerdo con nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para Turismo, la nueva conexión contará con tres frecuencias semanales, los días martes, jueves y domingos, para fortalecer la conectividad internacional de la Perla del Caribe, así como ampliar la llegada de visitantes e inversionistas atraídos por sus playas, atractivos culturales y oferta gastronómica.

Cabello destacó que la incorporación de esta ruta responde a la confianza en el potencial turístico y económico de Margarita. Asimismo, señaló que, en el marco del Plan Venezuela Renace, impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, la apertura de nuevas conexiones aéreas contribuye al crecimiento del turismo receptivo y a la dinamización de distintos sectores de la economía nacional.

«El turismo moviliza la economía en su totalidad de manera transversal; donde llega un visitante, se activan todas las industrias», afirmó la ministra.

La titular de Turismo también resaltó que Margarita se proyecta como un destino para el disfrute y el sano esparcimiento, además de constituir un punto de conexión hacia otros atractivos nacionales de referencia internacional, como Canaima.

Con esta incorporación, Venezuela registra 172 frecuencias aéreas internacionales semanales provenientes de 14 países, en el contexto de la recuperación de la conectividad aérea del país.