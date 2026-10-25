23 años de cárcel para vecino asesino

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia dejó firme la condena de 23 años de prisión que le impusieron a Fernando Alberto Jiménez Duarte (58), acusado de asesinar a su vecina María Nicola Turri de Guarino (84). Tal decisión está contenida en la sentencia 453 emitida el pasado 2 de octubre.

En esa sentencia se narran los hechos criminosos, ocurridos el 5 de julio de 2021 dentro de la quinta Lui-Car, ubicada en la calle 3, Colinas de Vista Alegre, Caracas, donde la víctima vivía sola. Fernando Alberto se apersonó al inmueble para pedirle hielo a María, como acostumbraba a hacerlo. Igualmente le requiere en préstamo la cantidad de 20 dólares, a lo que la víctima se niega. Ante esa negativa, el sujeto, bajo los efectos de las drogas, se tornó violento y tomó a la señora por el cuello, tratando de asfixiarla. Luego le asestó un golpe por el pecho, causándole la muerte en el sitio, dice la sentencia.

Posteriormente, traslada el cuerpo al patio trasero de la residencia, donde ubica un tanque de agua subterráneo y procede a ocultarlo. Dos días después, el cuerpo fue localizado por una de las hijas de la víctima. Al momento de localizar el cadáver, la hija de la señora se percató que faltaban varios bienes, entre ellos dos televisores.

Agentes del Cicpc levantaron el cadáver e iniciaron las investigaciones que dieron con la captura del presunto homicida, el cual fue colocado a la orden del Ministerio Público.

La acusación. El proceso penal abierto a Jiménez Duarte prosigue el 1° de abril de 2022, cuando la fiscal auxiliar interina 40° del Ministerio Público solicitó abrir un juicio contra el imputado por la comisión del delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y en la ejecución de un robo agravado.

Para debatir ese planteamiento, se celebró la audiencia preliminar el 13 de septiembre de 2022 ante el Tribunal 7° de Control de Caracas, cuyo titular admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y, en consecuencia, ordenó el pase a juicio de Jiménez.

Ese juicio se inició el 16 de noviembre de 2022 y concluyó el 2 de marzo de 2025, día en que el Tribunal 14° de Juicio de Caracas declaró culpable al sujeto y le impuso como condena 23 años de prisión. Tal condena fue apelada por los abogados Aurilay Hernández Pérez y José Orlando Villamizar Mora, actuando como defensores privados de Jiménez Duarte. Esa apelación fue debatida por la Sala (de la Corte de Apelaciones de Caracas conformada en esa ocasión por los jueces Rafael Osío, Gabriela Salazar Uzcátegui y Heriberto Antonio Peña, quienes confirmaron la condena de 23 años de prisión).

Femicidio en el barrio.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó sobre la detención de una persona presuntamente responsable del asesinato cometido contra Yuletzi Carolina Ramos Hernández (22). El detenido por ese femicidio es Richard Fernando Correa López (27), expareja de Yuletzi. Jaime Ramos (67), padre de la muchacha, trató de intervenir en la discusión de la expareja y resultó herido. Este hecho ocurrió en el barrio Vietnam, Valencia (Carabobo), el 10 de octubre pasado.