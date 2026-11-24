El Tribunal Supremo de Justicia, reunido en Sala Penal, dejó firme la condena impuesta a dos integrantes de la banda criminal Los Cachas y que implica 23 años y 6 meses de prisión. Tal decisión está reflejada en la sentencia 621 emitida el pasado 11 de noviembre con la firma de las magistradas Carmen Marisela Castro, Grisell de los Ángeles López y Eulalia Coromoto Guerrero.

En este caso, los procesados están identificados como Samuel David Hurtado Abreu (35) y Abel David Jiménez Figuera (30), quienes resultaron detenidos el 25 de mayo de 2021 en el sector Apostadero, Barrancas del Orinoco (Monagas). Los sujetos tripulaban por el citado río una curiara impulsada por dos motores, llevando consigo a 16 pasajeros (5 mujeres y 11 hombres), quienes serían llevados de forma ilegal a la República Cooperativa de Guyana, dice el acta elaborada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Destacamento de Vigilancia Fluvial.

Los militares ingresaron a la embarcación y localizaron 3 panelas de marihuana y 200 pipotes de combustible, en razón de lo cual procedieron a la detención de los ocupantes de la curiara y a colocarlos a la orden del Ministerio Público. En el caso de Samuel David y Abel David, por ser encargados de la embarcación, los mismos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento y transporte; agavillamiento; contrabando agravado de combustible e inmigración ilícita de personas, dice la sentencia.

Una vez concluida la investigación del Ministerio Público, las fiscales Raquel Hernández Hurtado y Luisa Rojas solicitaron abrir un juicio contra los dos sujetos, planteamiento que fue aprobado por el tribunal el 1 de noviembre de 2021.

El debate oral y público para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados transcurrió entre el 29 de junio de 2023 y el 18 de agosto de 2025 ante el Tribunal Primero de Juicio de Monagas, que los condenó a 23 años y 6 meses de prisión.

Tal sentencia condenatoria fue apelada por los abogados Daniel Alexander Villafañe Guaiquirian y José David Pinto Villafañe, defensores de los dos acusados. La apelación fue declarada sin lugar por parte de la Corte de Apelaciones de Monagas el 10 de diciembre de 2025. La defensa privada acudió a la Sala Penal para apelar, vía recurso de casación, de la decisión de la Corte de Apelaciones.

Una de las denuncias expuestas en ese recurso es que el tribunal de juicio no valoró las pruebas que presuntamente favorecían a los acusados.

Al respecto, los magistrados recordaron que ese tema no podía ser resuelto en la Corte de Apelaciones, por lo cual desestimaron la denuncia y, en consecuencia, quedó firme la condena impuesta a los acusados.

El sindicato y los pata de goma

Barrancas del Orinoco es el pueblo monaguense desde donde operan dos estructuras criminales llamadas Los Pata de Goma y El Sindicato. Dicha estructura fue fundada originalmente por Evander Miguel Barrada Morales (28), apodado El Evander y quien fue abatido durante un operativo policial-militar ejecutado en abril de 2019, en Tucupita (Delta Amacuro). Posteriormente, se dividió y surgió El Sindicato, el alias de su líder, Glendys Álvarez, quienes estaban dedicados a custodiar una ruta por donde los carteles pasaban sus cargamentos de droga. En agosto de 2023, una comisión policial-militar enfrentó a ambos grupos debido al ataque sufrido contra una patrulla de la PNB en Barrancas del Orinoco.