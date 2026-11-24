Un coche bomba explotó la noche de este lunes frente a las oficinas de la Gobernación del departamento de Meta en la ciudad de Villavicencio, en la región centro-oriente de Colombia. La detonación encendió todas las alarmas y dejó al menos 23 heridos, entre ellos una niña.

Autoridades locales indicaron que el atentado, ocurrido alrededor de las 21:30 hora local (02:30 GMT del martes) en la plaza de la Gobernación, provocó además graves daños materiales.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, expresó en un comunicado publicado en redes sociales su rechazo a “este acto de violencia que hoy nos afecta y llena de temor a nuestra ciudad. Es inaceptable que la tranquilidad y la vida de los villavicenses estén nuevamente amenazadas”.

¡Rechazamos con absoluta contundencia este acto de violencia que hoy nos afecta y llena de temor a nuestra ciudad! Es inaceptable que la tranquilidad y la vida de los villavicenses estén nuevamente amenazadas.



Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las… pic.twitter.com/EFFsoAkwz9 — Alexander Baquero Sanabria (@AlexBaqueroS) November 24, 2026

“Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente”, expresó el funcionario.

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que este atentado forma parte de represalias contra las políticas que combaten la delincuencia en la región.

“Es un mensaje, es una retaliación de estos grupos delincuenciales de esta política que está adelantando nuestro presidente Abelardo De La Espriella de recuperar el control del país, la ciudadanía, la seguridad”, dijo al medio de comunicación Semana.

La gobernadora destacó este martes que hay una política de apoyo a la fuerza pública: “El ejército ha hecho unos operativos importantes contra estructuras como la de Iván Mordisco. Y estas son retaliaciones que hacen los grupos delincuenciales porque empiezan a sentir el acorralamiento del gobierno frente a su política de seguridad”.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó su presencia en la capital del Meta este martes, durante una llamada con la gobernadora, minutos después de que estallara un carro bomba en el centro de la ciudad.

Además, el mandatario en un mensaje publicado en la red social X informó que el atentado no ha dejado hasta el momento víctimas mortales.

“Hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio”, manifestó de la Espriella.

Advirtió que “los narcoterroristas… responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”.

¡MISERABLES Y COBARDES!



Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio.



A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Los hechos se producen apenas unas horas después de otro atentado en el que varios drones colisionaron contra la comisaría policial del estado de Cúcuta, capital fronteriza con Venezuela, lo que hirió a tres civiles y 60 viviendas fueron dañadas.