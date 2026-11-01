779 detenidos deja jornada de protestas en Francia

El Gobierno francés cifró este domingo en 779 el saldo final de detenciones en la jornada de este sábado como parte del tercer fin de semana de protestas masivas contra el elevado costo de vida, las dificultades de los sistemas educativos y la gestión política.

Las cifras oficiales fueron ofrecidas por el Ministerio del Interior francés y son inferiores a los 1.314 arrestos de las movilizaciones del sábado de la semana pasada y, sobre todo, a los 2.628 del pasado 17 de octubre, jornada que estuvo marcada por graves disturbios y saqueos en todo el país.

También bajó el nivel de participación en las convocatorias, con 320.000 personas en las calles, frente a las 550.000 de la semana pasada, según cifras del Ministerio de Interior.

Investigación por «tentativa de homicidio»

La Fiscalía francesa abrió una investigación por tentativa de asesinato tras el lanzamiento de un cóctel molotov contra las fuerzas de seguridad durante la manifestación de este sábado en París. El ministro del Interior, Laurent Núñez, calificó de «tentativa de asesinato» el ataque, en el que un agente resultó herido.

«Las lesiones ocasionadas fueron quemaduras de segundo grado», precisa el mensaje de la autoridad judicial. El incidente ocurrió en la Porte de Charenton, el punto final de la manifestación autorizada en la capital francesa.

«Por ahora no se ha detenido a ningún sospechoso por estos hechos. Las investigaciones continúan para identificar a los autores», detalló la Fiscalía en un comunicado difundido por la agencia de noticias EFE.

Los investigadores tratan de determinar quién lanzó los artefactos y si existió una actuación coordinada.

Por el momento, no se han producido detenciones directamente relacionadas con el ataque, aunque las autoridades continúan examinando las pruebas disponibles.

Según el Ministerio Público, los lanzamientos de artefactos explosivos afectaron a un grupo de aproximadamente 15 gendarmes, además de varios policías. Las autoridades denunciaron que algunos agentes sufrieron quemaduras durante los ataques incendiarios.

Las protestas contra el coste de la vida cumplen tres fines de semana y aumentan la presión sobre el Gobierno de Emmanuel Macron.