90% de detenidos en El Salvador continúan sin ser enjuiciados

Alrededor del 90% de las más de 93.000 personas detenidas durante el régimen de excepción impuesto desde hace cuatro años por el presidente de extrema derecha de El Salvador, Nayib Bukele, continúan sin haber sido sometidas a ningún tipo de juicio.

Así lo reveló un informe presentado en una reunión en el Congreso por el fiscal general de ese país, Rodolfo Delgado, quien precisó que el organismo a su cargo solo ha registrado algo más de 10.500 sentencias en este período.

“Estos números y estos porcentajes se refieren exclusivamente a los casos que ya pasaron a la etapa de juicio (…) esperamos que se vayan incrementando”, agregó el funcionario, quien detalló que 90% espera por esa instancia.

El titular del Ministerio Público no explicó los delitos incluidos en su informe, sino que van desde infracciones de menor gravedad hasta homicidios.

Distintas organizaciones han denunciado las continuas violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Bukele, incluyendo arrestos arbitrarios y más de 500 muertes en prisión.