950.000 desplazados están en riesgo en Gaza

Alrededor de 950.000 palestinos desplazados viven con riesgo moderado o alto de inundaciones debido a las fuertes lluvias en la Franja de Gaza.

La advertencia fue hecha por la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha), en un informe publicado en su página web en el que expone los peligros ante la llegada del invierno para las miles de familias que apenas sobreviven en precarias tiendas de campaña, luego de haber sido destruidos sus hogares por los incesantes bombardeos de Israel sobre el enclave durante poco más de tres años.

En el documento se detalla que 294.250 familias requieren con urgencia refugios seguros para afrontar las duras condiciones climáticas de la temporada y que los suministros disponibles solo han permitido brindar asistencia parcial en esta materia a 18%.\

ace tres meses, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza alertó que 2,15 millones de desplazados, distribuidos en 509.393 familias, vivían en condiciones humanitarias extremas, incluidos 800.000 alojados en tiendas de campaña sin condiciones de habitabilidad.

El mes pasado se denunció que 60% de esas viviendas improvisadas se encuentran en total estado de deterioro y necesitan ser reemplazadas de inmediato, lo cual se ha imposibilitado debido a las restricciones de ingreso impuestas por el Gobierno de Israel.

Según Palestine Online, los desplazados sufren por las lluvias, el intenso frío y el agravamiento de enfermedades.