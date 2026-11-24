A través del portal web aula.com.ve, los estudiantes universitarios pueden inscribirse para recibir la credencial digital Aula+, la cual ofrece descuentos, espacios de estudio y eventos en todo el territorio nacional.

La activación del proceso de inscripción se dio luego del anuncio de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, de impulsar mejoras para el sector universitario.

En la página web de Aula+ aseguran que el registro toma solo dos minutos. En ese sentido, al seleccionar la opción “Regístrate”, se solicita el número de cédula de identidad para verificar si el sistema ya cuenta con los datos universitarios del aspirante.

Posteriormente, se debe completar un formulario con los datos personales, que incluye nombres, apellidos, estado de residencia, municipio y parroquia. Asimismo, es necesario ingresar el nombre de la universidad a la que asiste, el correo electrónico y el teléfono celular, crear una contraseña y aceptar los términos y condiciones sobre el tratamiento de datos para el programa gubernamental.

Al finalizar, el estudiante debe guardar el número de registro asignado y esperar un correo electrónico que notificará cuándo la aplicación esté disponible.

La plataforma resguarda la información personal, genera un código QR único y bloquea el acceso ante el robo o extravío del teléfono celular. La incorporación al sistema es libre y gratuita.