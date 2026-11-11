Abren bóveda oculta del expresidente Santiago Peña en su residencia en Paraguay

El Ministerio Público y la Policía Nacional de Paraguay lograron ingresar a la bóveda de alta seguridad localizada en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, inmueble valuado en unos 1,2 millones de dólares (7.700 millones de guaraníes) y financiado mediante préstamos de Ueno Bank con cuotas mensuales que superaban seis veces su salario presidencial.

Durante el allanamiento, los fiscales incautaron documentación calificada de relevante para la causa, así como los equipos informáticos que operan el circuito cerrado de televisión de la propiedad, los cuales se someten a peritaje técnico. La vivienda quedó bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Tecnología israelí de nivel 7 y la apertura de la bóveda

Las labores de los peritos se extendieron por dos días debido a la complejidad de la bóveda, la cual posee un blindaje de nivel 7 y tecnología de seguridad de origen israelí. Este sistema requiere cuatro métodos de autenticación simultánea para su apertura: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave PIN y llaves de seguridad multilock.

Para evitar el uso de una detonación controlada que colapsara la estructura de la casa, los investigadores contactaron a Peña en su lugar de reclusión, a fin de que aportara información de utilidad sobre el asunto.

El exmandatario brindó los datos técnicos y la llave requerida para destrabar el mecanismo, tras lo cual la fiscal Silvia González confirmó que el recinto blindado corresponde a una habitación de pánico de reciente construcción que se encontraba totalmente vacía.

La inspección del recinto se enmarca en la causa abierta tras el colapso de Ueno Bank, proceso judicial por el cual el juez de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó la prisión preventiva de Peña por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

La medida cautelar contra el exjefe de Estado se cumple actualmente en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial, mientras el equipo fiscal evalúa las evidencias digitales y documentales recabadas para avanzar en la delimitación de las responsabilidades penales.