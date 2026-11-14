Foto: redes sociales
InicioMirandaAbren casa de abrigo para niños en Guarenas
Miranda

Abren casa de abrigo para niños en Guarenas

La iniciativa busca proteger y brindar amor a los niños en situación de vulnerabilidad

Yorcellys Bastidas
Añade Últimas Noticias a tu Google

Con el objetivo de garantizar el bienestar integral y el resguardo de la infancia en situación de vulnerabilidad, fue reactivada la Entidad de Atención y Casa Abrigo “Maximita”, ubicada en el sector Nueva Casarapa de Guarenas.

El gobernador Elio Serrano y el alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez, dirigieron la entrega y reactivación del lugar y destacaron la importancia jurídica y social de consolidar este tipo de infraestructuras en cada jurisdicción de la entidad.

​“Sabemos las vulnerabilidades que existen en los territorios y, por eso, tener una casa de abrigo para la atención de nuestros niños es fundamental”, indicó el gobernador.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Corte ratificó pena máxima para 16 militares que atacaron fuerte castrense
Artículo siguiente
Entregan a productores 1.600 plantas de ají en Bolívar