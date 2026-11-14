Abren casa de abrigo para niños en Guarenas

Con el objetivo de garantizar el bienestar integral y el resguardo de la infancia en situación de vulnerabilidad, fue reactivada la Entidad de Atención y Casa Abrigo “Maximita”, ubicada en el sector Nueva Casarapa de Guarenas.
El gobernador Elio Serrano y el alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez, dirigieron la entrega y reactivación del lugar y destacaron la importancia jurídica y social de consolidar este tipo de infraestructuras en cada jurisdicción de la entidad.
“Sabemos las vulnerabilidades que existen en los territorios y, por eso, tener una casa de abrigo para la atención de nuestros niños es fundamental”, indicó el gobernador.