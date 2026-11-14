Abren casa de abrigo para niños en Guarenas

Con el objetivo de garantizar el bienestar integral y el resguardo de la infancia en situación de vulnerabilidad, fue reactivada la Entidad de Atención y Casa Abrigo “Maximita”, ubicada en el sector Nueva Casarapa de Guarenas.

El gobernador Elio Serrano y el alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez, dirigieron la entrega y reactivación del lugar y destacaron la importancia jurídica y social de consolidar este tipo de infraestructuras en cada jurisdicción de la entidad.

​“Sabemos las vulnerabilidades que existen en los territorios y, por eso, tener una casa de abrigo para la atención de nuestros niños es fundamental”, indicó el gobernador.