Abren inscripciones para simposio nacional a fin de impulsar el desarrollo urbano

El Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) convoca formalmente a profesionales, investigadores, integrantes del Poder Popular y sectores productivos de todo el país a participar en el Simposio Nacional «Hábitat y Ciudad: Del espacio construido al territorio habitado».

Este importante encuentro académico e institucional se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre de 2026 en la ciudad de Caracas, con el objetivo de fortalecer el conocimiento técnico y comunitario en materia de planificación urbana.

De acuerdo a información publicada por el Minhvi en sus redes sociales, el proceso de inscripción se encuentra activo a través del portal oficial www.minhvi.gob.ve, donde los interesados podrán seleccionar su eje temático y formalizar su registro.

El simposio se constituirá como un espacio de debate estratégico estructurado en cinco ejes fundamentales para el desarrollo del país.

Los expertos debatirán sobre estrategias de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en entornos urbanos. También evaluarán la potenciación productiva y el ordenamiento de los territorios. Aportarán ideas sobre la optimización de servicios públicos, movilidad y conectividad ciudadana.

Esta iniciativa se impulsa bajo los lineamientos estratégicos del Plan Venezuela Renace, buscando generar propuestas concretas que transformen el entorno habitacional y promuevan ciudades más sostenibles, eficientes y solidarias.