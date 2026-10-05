Los vehículos, entre automóviles particulares y unidades de carga, sufrieron daños considerables tras la colisión en cadena. Fotos de redes sociales.
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Accidente múltiple en la Autopista Regional del Centro deja varios lesionados

Al menos diez vehículos se vieron involucrados, lo que obligó a restringir el paso en sentido Maracay

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Un aparatoso accidente donde se vieron involucrados al menos diez vehículos y, que dejó varios lesionados, se generó este domingo en la Autopista Regional del Centro, después del distribuidor Charallave, sentido hacia Maracay.

Tras los reportes preliminares difundidos por las autoridades y usuarios a través de las redes sociales, los vehículos, entre automóviles particulares y unidades de carga, sufrieron daños considerables tras la colisión en cadena.

Organismos de seguridad y atención de emergencias acudieron al lugar para atender a los heridos -los cuales fueron atendidas de manera oportuna en el sitio y trasladadas a centros asistenciales cercanos para su valoración médica-., mientras las autoridades recomendaron a los conductores buscar vías alternas y conducir con precaución.

Organismos de seguridad y atención de emergencias acudieron al lugar para atender a los heridos
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