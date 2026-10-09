Acnur y Defensoría inspeccionan atención a familias en La Guaira

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, visitó los centros de atención a las familias damnificadas por el doble terremoto, instalados en La Guaira, en compañía de representantes de la Brigada Móvil de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con nota de prensa, el Alto Comisionado conoció las condiciones de atención humanitaria y protección social.

Durante el recorrido, ambas partes verificaron las condiciones de habitabilidad y el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas, en articulación con ACNUR, la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este despliegue conjunto reafirma el compromiso con una atención integral, bajo un enfoque de derechos humanos y protección social.

Cabe recordar que, recientemente, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, sostuvo un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Barham Salih, para fortalecer la cooperación entre ambas instancias por la protección de personas en situación de vulnerabilidad.