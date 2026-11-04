El VAO en sentido hacia la ciudad capital / Foto: Intt
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Activan canal de contraflujo en la Carretera Panamericana para agilizar el tráfico hacia Caracas

El dispositivo cuenta con un horario operativo de lunes a viernes, desde las 6:00 am hasta las 8:30 am

Amarilis Palacios
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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), mantiene desplegado un operativo especial de movilidad mediante la activación del canal de Vehículos de Alta Ocupación (VAO), en la Carretera Panamericana, en sentido hacia la ciudad capital.

El dispositivo cuenta con un horario operativo de lunes a viernes, desde las 6:00 am hasta las 8:30 am, adaptando su extensión y duración en función del flujo y densidad vehicular que se registre en la vía durante la jornada, informó el Intt en sus redes sociales.

En ese sentido, funcionarios del Instituto de Transporte Terrestre, en articulación con cuerpos de seguridad vial, se encuentran desplegados a lo largo de la arteria vial para coordinar la circulación y velar por el cumplimiento de las normas de tránsito.

La implementación del canal en contraflujo permite agilizar la circulación desde los Altos Mirandinos hacia los puntos de acceso a Caracas, disminuyendo significativamente las retenciones en horas de la mañana.

El Intt ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad vial y la implementación de soluciones efectivas para optimizar el transporte y la movilidad de la población.

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