Con el propósito de mejorar las condiciones de infraestructura y garantizar un servicio eficiente a los usuarios, avanzan los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en los peajes La Entrada y Guacara, ubicados en el estado Carabobo.

De acuerdo con la información suministrada en redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Transporte, en el peaje La Entrada se ejecutan labores de asfaltado, además de la adecuación de los sistemas eléctrico y tecnológico de las cabinas, para garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma Venvías y facilitar el tránsito vehicular mediante un sistema de cobro ágil y automatizado.

Por su parte, en el peaje Guacara, los ingenieros desarrollan trabajos de rehabilitación para atender a los más de 30.000 vehículos que transitan diariamente hacia Carabobo por esta estación.

Las intervenciones comprenden la recuperación de la estructura del techo, la renovación total de las cabinas de cobro y el mantenimiento de las islas de cobro y las áreas verdes.

Estas acciones están orientadas a fortalecer la infraestructura de ambos peajes, optimizar sus condiciones operativas y mejorar la atención a los conductores que utilizan estas vías del estado Carabobo.