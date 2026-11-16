Advierten del deterioro de condiciones en Gaza

La representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos Ocupados, Reinhilde van de Werdt, advirtió que se han agravado las condiciones humanitarias en la Franja de Gaza y más de 950.000 personas desplazadas viven en zonas de alto riesgo de inundaciones por aguas pluviales.

La funcionaria, durante una rueda de prensa, detalló que al menos 400.000 de esas personas se encuentran en lugares extremadamente peligrosos, según el diario Palestina Online.

“Los servicios sanitarios en Gaza están sufriendo intensos ataques israelíes y el sistema sanitario ya está funcionando por encima de su capacidad, mientras que la OMS y sus socios intentan mantenerlo en funcionamiento a pesar de la grave escasez de combustible y suministros médicos”, dijo.

Van de Werdt añadió que las lluvias de los últimos días son un indicio de lo que se aproxima en los próximos meses y subrayó que “lo peor está por venir”, resaltando que los equipos de la organización han hablado con familias cuyas tiendas de campaña fueron arrasadas por las lluvias, alertando que la mezcla de aguas residuales, contaminadas y desechos en las zonas para dormir está afectando severamente a las familias, incluyendo la preparación de alimentos y el cuidado de los niños en los campamentos.

La funcionaria de la OMS advirtió también que los casos de infecciones respiratorias agudas han aumentado en unos 33.000 casos en comparación con el mismo período en 2025.