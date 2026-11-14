Advierten sobre más cancelaciones de vuelos en EEUU para este sábado

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó este sábado que «es seguro» viajar en avión unas 12 horas después de una inusual suspensión nacional de todo el tráfico aéreo comercial, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.

A través de una publicación en la red social X aseguró que «las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana», pero «seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan».

Además, informó en rueda de prensa que el gobierno de EEUU busca «modernizar nuestro control del tráfico aéreo; no es un tema partidista, sino una prioridad de seguridad nacional. El presidente Trump está liderando la iniciativa y ahora necesitamos que el Congreso dé un paso adelante con los recursos necesarios para construir un sistema de última generación».

Modernizing our air traffic control isn't a partisan issue, it's a national safety priority.



President Trump is leading the charge, and now we need Congress to step up with the resources to build a state-of-the-art system. pic.twitter.com/Q93KafSGjH — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Miles de pasajeros en EEUU siguen viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues del día viernes, atribuida por las autoridades a una falla masiva de un sistema de comunicaciones obsoleto.

Más de 3,800 vuelos estaban cancelados y más de 2,100 sufrían retrasos el sábado por la mañana en Estados Unidos, según el sitio especializado FlightAware.

Duffy, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a los controladores aéreos, pilotos y tripulaciones de vuelo por su dedicación y arduo trabajo durante la crisis, y agregó que la “máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros lleguen sanos y salvos con sus familias lo más rápido posible”.

La suspensión de los vuelos no solo sumió el transporte aéreo estadounidense en el caos, sino que también ha suscitado serias preocupaciones sobre la infraestructura envejecida del país y su posible especial vulnerabilidad a ciberataques.



