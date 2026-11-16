La aerolínea Aeropostal Alas de Venezuela anunció este domingo, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, un beneficio especial dirigido a los pasajeros mayores de 60 años. Con esta medida, los adultos mayores podrán obtener un descuento en la compra de sus boletos aéreos presentando únicamente su cédula de identidad.

Según la publicación difundida por la empresa en sus plataformas digitales, la iniciativa se implementa en vísperas de la temporada navideña. El objetivo principal es brindar condiciones preferenciales y facilitar el traslado de los viajeros de la tercera edad que utilizan sus servicios de transporte aéreo en el país.

De igual manera, esta estrategia se suma a otras ofertas comerciales que la compañía aérea activa en ciertas oportunidades para incentivar el turismo y la conectividad nacional. Entre ellas destacan las promociones de 2×1 aplicables en rutas seleccionadas, tales como Caracas–Porlamar–Caracas y Porlamar–Valencia–Porlamar.



Aeropostal recomendó a los pasajeros interesados acudir o comunicarse directamente con sus oficinas comerciales para verificar la disponibilidad, condiciones y tarifas aplicables antes de gestionar la compra de sus boletos.





