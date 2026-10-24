Una jornada de intensas protestas sacudió diversas ciudades de Francia este sábado, dejando un balance de fuertes choques entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Ciudades como Lyon y Niza se convirtieron en el epicentro de la tensión, donde grupos movilizados provocaron destrozos, vandalizaron comercios y ejecutaron saqueos.

Estas acciones violentas reactivaron el escenario de conflicto social e impulsaron el descontento por el acelerado incremento del costo de la vida y los recortes en el sector educativo.

Los focos de violencia incluyeron ataques directos a la infraestructura urbana y el intento de bloqueo de arterias viales estratégicas, como la autopista de circunvalación en París. Ante el avance de la masa protestante y los focos de vándalos enmascarados, la respuesta pública derivó en escaramuzas generalizadas.

Las zonas comerciales sufrieron severos daños materiales, reproduciendo el escenario de guerrilla urbana que la semana anterior dejó miles de locales afectados en todo el territorio gala.

Despliegue masivo y severa contención militar policial de la protesta

El Ejecutivo francés activó un abrumador y represivo aparato policial para contener la marea de protestas en las principales regiones del país. Un contingente de más de 70.000 efectivos policiales, apoyado por unidades militares y vehículos blindados, tomó los accesos urbanos y los puntos neurálgicos de las concentraciones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó el incremento desmedido de la presencia de las fuerzas de seguridad amparándose en la prevención de actos vandálicos.

La actuación de los cuerpos policiales incluyó el uso sistemático de bombas lacrimógenas, cañones de agua a presión y cargas físicas para dispersar las concentraciones estudiantiles y de los «chalecos amarillos».

Asimismo, las autoridades impusieron desvíos forzosos en las rutas de marcha hacia las periferias urbanas. Este bloqueo estricto impidió el paso del pueblo hacia los centros de poder político e incrementó la hostilidad en los puntos de control de los uniformados.

Mélenchon denuncia ceguera gubernamental y advierte sobre el colapso de Macron

El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, cuestionó con dureza el accionar de la administración estatal y advirtió que el presidente Emmanuel Macron comete errores garrafales al responder con represión militar en lugar de atender las demandas populares.

El dirigente de la izquierda radical afirmó que el jefe de Estado actúa bajo una lógica de «monarquía absoluta» e instó al mandatario a ceder de inmediato ante las reivindicaciones sociales si pretende evitar una salida prematura del Palacio del Elíseo.

Mélenchon denunció que el exagerado despliegue de seguridad constituye una provocación deliberada destinada a generar estallidos de violencia e imponer la confusión entre la población. El vocero opositor aseveró que el Gobierno vive desconectado de la realidad social y advirtió que la escalada de descontento derivará inevitablemente en una huelga general indefinida. Igualmente, responsabilizó directamente a Macron por avivar el conflicto al ignorar la crisis económica que asfixia a las familias trabajadoras.