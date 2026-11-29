La Alcaldía de Caracas mantiene activo el despliegue de sus brigadas de mantenimiento en los espacios públicos de la capital, con labores de poda y barrido en la nueva y emblemática Plaza Bolívar de Coche, como parte del trabajo permanente para garantizar entornos limpios y agradables para la ciudadanía.

Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien destacó que estos trabajos forman parte de las acciones continuas que ejecutan los equipos municipales para mejorar la imagen y las condiciones de los espacios públicos de la ciudad.

La autoridad capitalina resaltó la importancia de mantener estos espacios en buenas condiciones, especialmente ante la jornada de este domingo, donde Caracas es escenario del intento de Récord Guinness de la Banda Marcial Más Grande del Mundo.

En este encuentro participarán más de 16.000 músicos, integrantes de más de 330 agrupaciones de todo el país, quienes se concentrarán en el Paseo Los Próceres para recorrer 2.600 metros y protagonizar una demostración de talento y disciplina.