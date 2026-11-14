Alcaldía financiará proyectos universitarios

Desde la Alcaldía de Caracas se estarán financiando los dos primeros proyectos más votados por el estudiantado durante la Primera Consulta Estudiantil Universitaria de Caracas, la cual se efectuará el próximo 25 de noviembre.

Así lo informó la alcaldesa Carmen Meléndez, durante el programa Habla Caracas, quien precisó que en la jornada participarán 10 universidades y 35.000 estudiantes.

Dijo que la juventud venezolana podrá elegir sus proyectos y refirió que la universidad más votada ganará un proyecto adicional.

La alcaldesa también indicó que la juventud estudiantil tendrá la posibilidad de realizar seguimiento, evaluación y control de los avances en la ejecución de dichos proyectos.

Por último, anunció que el próximo programa, que empezará el 17 de noviembre, estará destinado a la captación de talentos musicales.