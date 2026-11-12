Allanada por primera vez la residencia presidencial de Paraguay

La Fiscalía de Paraguay allanó este 12 de noviembre la residencia presidencial, conocida como Mburuvicha Róga, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, el escándalo que provocó la destitución y posterior detención del exmandatario Santiago Peña.

Las fiscales Silvia González y Laura Giacummo, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, dirigen el procedimiento judicial. Junto a ellas opera un equipo de especialistas en informática forense que ejecuta «trabajos técnicos orientados a la extracción de datos y al levantamiento de información de interés para la investigación», según precisó el organismo acusador.

El Ministerio Público procesa al exgobernante por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La diligencia busca recabar evidencia documental y digital clave dentro de la sede oficial del Ejecutivo para sustentar la imputación penal.

El cateo a la mansión presidencial ocurre seis días después de la captura de Peña en su domicilio particular, una demora que despertó fuertes cuestionamientos públicos por la lentitud de las pesquisas y el riesgo de alteración de pruebas. El fiscal general, Emiliano Rolón, justificó esta semana la tardanza al señalar que la institución carecía de «tantos medios» para ejecutar «todo al mismo tiempo».

Este retraso también marcó el registro previo de la residencia veraniega del exmandatario, diligencia que los investigadores concretaron dos días después de su arresto. Durante esa inspección anterior, los funcionarios centraron sus peritajes en el hallazgo de una bóveda oculta que resguardaba en su interior una habitación de pánico.