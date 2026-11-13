Amazonas se blinda contra la malaria con jornadas

Los equipos de Salud Ambiental del estado Amazonas se desplegaron en las comunidades Platanillal y Coromoto, pertenecientes a la parroquia Platanillal, para reforzar la planificación semanal y mitigar la transmisión de malaria en la zona.

En las jornadas, los funcionarios abordaron distintas fallas en la adherencia al tratamiento, informó en su Instagram la Dirección Estadal de Salud.

El abordaje integral incluyó la ejecución de búsquedas reactivas de casos en los sectores visitados, asegurando así la detección temprana que permite cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.

Durante la jornada sanitaria, se desarrollaron labores de control vectorial con nebulización y se entregaron mosquiteros tratados con insecticida de larga duración. Se priorizó la protección de aquellas personas y familias que se han movilizado recientemente desde otras comunidades, estados vecinos o la República de Colombia.

La directora de Salud Ambiental, Janeida García, dijo que, aunque han tenido contratiempos en la llegada oportuna de suministros y asistencia médica, el personal se mantiene trabajando ininterrumpidamente para llevar atención de calidad a las poblaciones afectadas.