AN: continúan sesiones de la Comisión Preliminar

La Comisión Preliminar de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN) realizó este martes una sesión de trabajo para dar continuidad al proceso de evaluación y escogencia definitiva de las 12 personas de la sociedad civil que, junto a los 11 parlamentarios que integran la referida comisión, conformarán en definitiva el Comité de Postulaciones Judiciales, que tendrá la misión de presentar ante la plenaria del Poder Legislativo los aspirantes a conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La información fue publicada por la Secretaría de la Asamblea Nacional a través de Instagram, en la que acompañó el anuncio con varias imágenes en plena sesión de trabajo de la referida instancia, dirigida por el diputado Giuseppe Alessandrello.

“La Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales realiza la revisión exhaustiva y a profundidad de la lista de elegibles postulados por la sociedad civil e iniciativa propia”, reseña la publicación de la Secretaría del Parlamento.