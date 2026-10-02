AN inicia hoy postulaciones para comité judicial

La Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales convocó a los diferentes sectores de la sociedad civil a formalizar sus candidaturas para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales.

A través de un aviso de prensa, la instancia dijo que hasta el próximo viernes 9 de octubre los interesados deberán consignar en una carpeta la carta de postulación expedida por sectores de la sociedad o por iniciativa propia, carta de aceptación de la postulación, si es el caso, fotocopia ampliada legible de la cédula de identidad en hoja tamaño carta, copia simple de títulos de los estudios cursados (si el título fue expedido por universidad extranjera y en idioma distinto al español, deberá estar legalizado y traducido), una fotografía reciente, tamaño carnet y su síntesis curricular.

La recepción se llevará a cabo en el horario comprendido entre las 9 am hasta las 4 pm en la esquina Pajarito, Museo Boliviano de la Asamblea Nacional.

La comisión integrada por 11 diputados recordó que según el artículo 68 de la Constitución, para ser miembro del comité deberán ser venezolanos, de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de las funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer. También deberán ser mayores de treinta y cinco años y sin condenas penales firmes.