Durante la sesión ordinaria de este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

El debate legislativo comenzó con la votación y aprobación unánime de la denominación del título del instrumento legal. Posteriormente, se sometió a consideración y se aprobó sin modificaciones el artículo único del texto legal, el cual establece la aprobación en todas sus partes del convenio internacional.

Con esta decisión, el tratado queda ratificado para surtir los efectos internacionales correspondientes en lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, garantizando así la protección y el marco jurídico aplicable a las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales en el país.

Cabe destacar que la Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales ,incorpora al ordenamiento jurídico nacional este instrumento internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), compuesto por 30 artículos.

Ahora el Ejecutivo Nacional deberá proceder a la promulgación de la ley , a fin de que entre en vigencia.

Disposiciones del tratado