Durante la sesión ordinaria de este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.
El debate legislativo comenzó con la votación y aprobación unánime de la denominación del título del instrumento legal. Posteriormente, se sometió a consideración y se aprobó sin modificaciones el artículo único del texto legal, el cual establece la aprobación en todas sus partes del convenio internacional.
Con esta decisión, el tratado queda ratificado para surtir los efectos internacionales correspondientes en lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, garantizando así la protección y el marco jurídico aplicable a las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales en el país.
Cabe destacar que la Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales ,incorpora al ordenamiento jurídico nacional este instrumento internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), compuesto por 30 artículos.
Ahora el Ejecutivo Nacional deberá proceder a la promulgación de la ley , a fin de que entre en vigencia.
Disposiciones del tratado
- Derechos morales: Garantiza a los artistas el derecho irrenunciable a ser identificados como los intérpretes de sus actuaciones (derecho de paternidad) y a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su trabajo que pueda perjudicar su honra o reputación.
- Derechos patrimoniales sobre interpretaciones fijadas: Otorga a los ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción (directa o indirecta), la distribución, el alquiler comercial y la puesta a disposición del público de sus obras audiovisuales a través de internet y medios digitales. Al respecto se establece jurisprudencia.
- Regalías y beneficios internacionales: Permite que los artistas participen activamente en las retribuciones económicas y regalías generadas cuando las películas, series o producciones en las que actúan se transmiten, retransmiten o comercializan en otros países firmantes.
- Protección de interpretaciones en directo (no fijadas): Concede la facultad exclusiva de autorizar la radiodifusión, la comunicación al público y la grabación (fijación) de sus actuaciones realizadas en vivo.
- Resguardo tecnológico y contra la piratería: Obliga a los Estados parte a establecer medidas jurídicas eficaces contra la elusión de candados tecnológicos (cifrado o medidas anticopia) y contra la alteración de la información electrónica sobre la gestión de derechos.
- Duración de la protección: Establece un plazo mínimo de resguardo de 50 años, contados a partir del final del año en que la interpretación o ejecución fue fijada en un soporte audiovisual.