Ansa: habrá inversiones de cadenas colombianas

El sector de supermercados en Venezuela proyecta su mejor cierre de año en el último lustro. Según explicó Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), este repunte responde a una mayor disponibilidad comercial en el país, donde se han inaugurado 107 establecimientos en lo que va de 2026, destacando el estado Zulia como la entidad con el mayor número de aperturas. Asimismo, precisó que se estima la llegada de inversionistas neogranadinos .

Durante una entrevista concedida a una emisora de radio, el representante gremial indicó que el consumo en unidades ha crecido más de un 20 % durante las últimas tres semanas. Este dinamismo está impulsado por las expectativas económicas positivas y el inicio temprano de las compras navideñas, ya que desde el pasado 15 de octubre los ciudadanos comenzaron a adquirir insumos tradicionales como hojas de hallaca, pabilo y pernil.

Indicadores

En cuanto a la variedad de oferta y costos, Atencio detalló los siguientes indicadores:

Nuevos productos: Se han emitido 5.560 códigos de barra para nuevas marcas y bienes que se encuentran en proceso de incorporación a los anaqueles.

Costo de la canasta: La cesta Ansa se ubicó en 358 dólares durante octubre, lo que representa un alza interanual del 11 % frente al mismo mes de 2025.

Gasto promedio: El ticket mínimo de compra por cada visita al supermercado ronda actualmente los 12 dólares.

Finalmente, el presidente de Ansa adelantó que el mercado nacional se prepara para recibir inversiones de cadenas colombianas y de otros países de la región mediante alianzas con empresarios o automercados locales, aunque descartó la llegada de franquicias estadounidenses en el corto plazo.