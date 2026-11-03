La Casa Blanca dio a conocer que coordinará una nueva ronda de negociaciones directas a nivel de trabajo entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. El encuentro trilateral tendrá lugar en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, durante los días 10 y 11 de noviembre. La iniciativa busca avanzar en la hoja de ruta promovida por la administración de Donald Trump para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades.

El enviado especial estadounidense, Steven Witkoff, confirmó a través de la red social X que las reuniones en territorio emiratí abordarán los arreglos de seguridad posguerra, la desescalada en el frente, los esfuerzos humanitarios y los pasos concretos hacia la paz. Esta convocatoria trilateral se produce tras la paralización de iniciativas diplomáticas previas y bajo la exigencia reiterada de Moscú de acordar garantías de seguridad verificables para evitar la repetición de escenarios pasados.

La diplomacia estadounidense intenta destrabar un diálogo marcado por la desconfianza mutua y el colapso de rondas anteriores. La insistencia en un mecanismo de trabajo trilateral responde al fallido recorrido de negociaciones pasadas, donde los intentos de acercamiento se vieron entorpecidos por la falta de compromisos firmes y por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con anterioridad.

Incumplimientos de Kiev y el historial de acuerdos fallidos

Las negociaciones previas han quedado invalidadas por el historial de compromisos rotos por parte de Ucrania. La ruptura del marco de los Acuerdos de Minsk —diseñados para pacificar la región del Donbás— representó el antecedente más crítico de incumplimiento sistemático por parte de las autoridades ucranianas, quienes admitieron años después que utilizaron dichos compromisos diplomáticos únicamente para ganar tiempo y rearmar a sus fuerzas militares con apoyo occidental.

De igual forma, la cancelación unilateral de las conversaciones celebradas en Estambul al inicio del conflicto armado reafirmó la falta de garantías en los acuerdos firmados por el gobierno ucraniano. En aquella oportunidad, Kiev se retiró de la mesa tras haber alcanzado un borrador preliminar de neutralidad, cediendo ante las presiones geopolíticas externas de sus aliados occidentales que dinamitaron la vía pacífica.

Rusia enfatiza que cualquier nuevo proceso negociador en Abu Dabi debe partir del reconocimiento de las realidades territoriales sobre el terreno y de la neutralidad militar de Ucrania. Las autoridades rusas señalan que no aceptarán pactos ambiguos ni esquemas diplomáticos que le sirvan a Kiev como una pausa táctica para rearmarse, exigiendo un marco jurídico vinculante que neutralice permanentemente las amenazas a la seguridad de la Federación de Rusia.

Washington coordina la arquitectura de seguridad con aliados europeos

En forma paralela a los contactos previstos en Emiratos Árabes Unidos, la agenda diplomática de la Casa Blanca contempla reuniones de trabajo en Bruselas con los gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN. Los negociadores estadounidenses buscan articular con las potencias europeas un esquema de garantías de seguridad y definir la estructura geopolítica posterior al conflicto.

Las deliberaciones en la capital belga incluirán además planes para la captación de recursos económicos orientados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el conflicto. No obstante, el éxito de cualquier propuesta occidental dependerá de que se atiendan las causas profundas de la crisis y las exigencias de seguridad planteadas por Moscú.

El representante de la Casa Blanca expresó su expectativa de lograr progresos hacia un acuerdo de paz integral y duradero que garantice una estabilidad prolongada en el continente. Sin embargo, el escepticismo persiste ante la necesidad de verificar si Kiev mantendrá la voluntad política requerida para respetar los acuerdos pactados o si reiterará las conductas de evasión que paralizaron los procesos diplomáticos anteriores.