Anuncian mantenimiento en los túneles La Planicie II y Boquerón I

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó, a través de sus redes sociales, sobre la ejecución de trabajos de rehabilitación en los túneles La Planicie II y Boquerón I, que contemplan cierres parciales durante las noches del 6 y 7 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial, reseñado en redes sociales, en el túnel La Planicie II la restricción se aplicará en sentido La Guaira-Plaza Venezuela, desde las 8:00 p. m. hasta las 3:00 a. m.

Por su parte, en el túnel Boquerón I se realizará un cierre parcial en sentido Caracas-La Guaira, entre las 9:00 p. m. y las 4:00 a. m.

El organismo exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias y planificar sus desplazamientos durante los horarios establecidos, mientras se desarrollan las labores destinadas a garantizar una circulación segura y fluida.