Anzoátegui y Vietnam evalúan alianza productiva para 2027

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, sostuvo un encuentro diplomático con el embajador de la República Socialista de Vietnam en Venezuela, Vo Tuan Ngoc, con el propósito de estrechar lazos de cooperación internacional y dinamizar la economía de la región de cara al próximo 2027.

A través de su red social Instagram, el gobernador ofreció detalles de la reunión de trabajo donde revisaron los sectores estratégicos que servirán de base para una agenda conjunta de desarrollo.

El mandatario regional mencionó las bondades geográficas de la entidad como factor favorable para el turismo y el comercio y destacó el importante potencial agrícola, petrolero, petroquímico, minero y acuífero ubicados en la Cuenca del Unare, la Mesa de Guanipa, la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otros.

“La oportunidad que nos da la actividad petrolera, queremos que se pueda expresar en otros ámbitos. Para eso necesitamos aliados que puedan confiar e invertir aquí para potenciar las oportunidades. Y en el caso de Vietnam, se ha visto siempre como un país aliado, donde hay una visión de economía a desarrollar”, expresó el gobernador, quien extendió la invitación a la Expo Agroindustrial 2027 que tendrá lugar en la ciudad de El Tigre.

Por su parte, el embajador solicitó el mayor respaldo de las autoridades venezolanas para formalizar los convenios con las empresas vietnamitas; mencionó el interés de esa nación en invertir en cadenas de producción completas de confecciones, textiles, alimentos, maderero, entre otros rubros.