Apoyo de la FAO para el Plan Venezuela Alimenta

La presidenta Delcy Rodríguez se reunió en Roma con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y le solicitó formalmente el apoyo del organismo para fortalecer el Plan Venezuela Alimenta. Además, presentó los avances de Venezuela en producción nacional de alimentos y los programas de atención alimentaria y protección nutricional de los sectores más vulnerables.

Trabajadores marcharon en Caracas

Ayer una marcha de trabajadores del sector público marchó para expresar su apoyo a la presidenta Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello recibió la movilización y destacó que los trabajadores siempre han sido la fuerza del chavismo.

TSJ para diciembre

La comisión preliminar que se encarga de conformar el Comité de Postulaciones Judiciales arrancó ayer con las entrevistas de los aspirantes a miembros de esta instancia, que a su vez será la encargada de seleccionar y armar una propuesta de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y a propósito de este proceso, Giuseppe Alessandrello dijo que ellos estiman que podrían presentarle la lista a la plenaria de la AN para “la primera semana de diciembre”.

Ley contra el Odio a revisión

A propósito del TSJ, la AN envió a la Sala Constitucional el proyecto de reforma de esa ley para que lo evalúen y luego lo devuelvan a la AN par su segunda discusión en plenaria.

Se permiten drones

El ministro de Agricultura, Vladimir Padrino, informó que el gobierno quitó la prohibición de vuelo de drones que se estableció el año pasado en el marco del asedio del Comando Sur en el Caribe contra nuestro país. Padrino explicó que fue una solicitud de los productores agrícolas ya que el uso de drones es una práctica muy útil y extendida para “labores vitales como la fertilización, el riego y el monitoreo de los cultivos”.

Crecimiento económico

Según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, el PIB de Venezuela crecerá 5% este año y 7% en 2027. Por primera vez en varios años, el FMI está trabajando directamente con las instituciones oficiales del país, especialmente con el Banco Central de Venezuela. En el documento también proyectan una cifra de inflación para el cierre de 2026, la cual se ubica en 467,9 %.

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Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 877,9023 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

El Papa tiene cáncer

Ayer operaron al papa León XVI y el Vaticano informó luego que se comprobó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar. Es decir, tiene cáncer de pulmón. En la operación le extrajeron el lóbulo inferior de su pulmón derecho. “Encomendamos la salud y recuperación de nuestro querido Papa León XIV a la Santísima Virgen de Fátima, precisamente hoy, 13 de octubre, aniversario de su última aparición”, dice un comunicado de la Santa Sede.

La presidenta Delcy Rodríguez envió un mensaje de solidaridad:

Pedimos a Dios con la intercesión de nuestros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que le conceda fortaleza para continuar su noble misión de llevar paz, amor y esperanza a los pueblos del mundo. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 13, 2026

Francia levantada en protesta

Ya va una semana de multitudinarias protestas diarias en Francia. La represión ha sido muy fuerte pero no ha logrado amilanar a los estudiantes y trabajadores que todos los días toman las calles y se enfrentan a la policía. Los sindicatos calculan que medio millón de personas han participado en las manifestaciones y la Unión Estudiantil dijo que 90% de las universidades del país están paralizadas. La gente pide mejoras en sus condiciones de vida, trabajo y estudio.

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌