La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria, en primera discusión, el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026.

El diputado Ramón Lobo fue el encargado de presentar el instrumento legal, el cual pasará a una segunda discusión una vez que las comisiones elaboren los informes correspondientes.

Lobo precisó que «para contratación de proyectos y desembolsos, aproximadamente —o mejor dicho—, la ley asciende a 11. 600. 000 bolívares; y para servicio de refinanciamiento o reestructuración de la deuda, a 1.180. 000 millones de bolívares».

«Nos trae en esta oportunidad la discusión de una ley del presente ejercicio fiscal. Rápidamente recordemos que el presupuesto se financia mediante recursos internos —producto de la recaudación tributaria, de los dividendos y de la venta de los distintos bienes y servicios que podamos generar hacia afuera— y una segunda vía que es la fuente de financiamiento. Esta fuente de financiamiento puede dirigirse tanto a un mercado interno como a un mercado externo, lo que comúnmente se conoce como endeudamiento», explicó.

El parlamentario sostuvo que el proyecto de ley sometido a consideración «demuestra el éxito de una diplomacia económica que viene llevando adelante la presidenta Delcy Rodríguez. En esta fecha, complementar bajo este mecanismo significa que ese desbloqueo está en camino para generar recursos y que nosotros podamos darle continuidad al proceso de recuperación económica que se viene desarrollando».

Asimismo, refirió que el Banco Central de Venezuela publicó recientemente «el crecimiento del producto interno bruto en 7,24 %, 22 trimestres de manera consecutiva, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales; y lo que queremos destacar es que el sector no petrolero creció más del 6 %. Esos son detalles que no podemos dejar pasar y forman parte de una política global; no los podemos ver de manera aislada».

Precisó que las leyes de endeudamiento están orientadas hacia procesos estructurantes: «Recordemos la aprobada para el presente año; lo discutimos: el 60 % de esos recursos están direccionados para el servicio de energía eléctrica, más el 10 % para agua. ¿Eso qué indica? La orientación necesaria para generar condiciones no solamente para la recuperación de la calidad de vida del pueblo venezolano —que se vio trastocada por las sanciones que empujó un sector rancio de la derecha venezolana—, sino también para el desarrollo del hecho productivo. Esa es la dimensión que nosotros tenemos que darle a este tipo de leyes», acotó.

Seis artículos

El parlamentario indicó que el proyecto está compuesto por seis artículos y abarca tanto la contratación como el desembolso.

«Contratación y desembolso. Nosotros aprobamos esta ley, le damos la autorización al Ejecutivo para que realice las gestiones y, dentro de esos recursos que se le están colocando como un techo, el Ejecutivo se mueve y se presenta una ley con esta característica, que es el resultado de esa gira que ha venido desarrollando la presidenta Delcy Rodríguez», afirmó.

Señaló que no solo se trata de «la apertura de canales políticos, sino también de la apertura de canales económicos, que es lo que el pueblo requiere en primera instancia y que esta revolución sigue empeñada en recuperar ante los hechos que vivimos años anteriores, producto de una acción irracional».

También reiteró que para «contratación de proyectos y desembolsos, la ley asciende aproximadamente a 11. 600. 000 bolívares, y para servicio de refinanciamiento o reestructuración de la deuda, a 1.180. 000 millones de bolívares».

«En ese sentido, estimado presidente, nosotros queremos proponerle a este espacio la aprobación en su primera discusión —recuerde que aquí valoramos el espíritu, razón y propósito de la ley; luego vamos a una discusión en la comisión y después se traerá para su discusión definitiva—. Esto está concatenado, de igual manera, con todas esas acciones que viene desarrollando la presidenta en torno a la reinserción en espacios multilaterales de los que no nos retiramos, sino que nos dejaron a un lado, pero hemos visto que se han instalado mesas y hoy estamos ampliando ese radio de acción con la CAF, con el Banco Mundial, con el BID y con el Fondo Monetario, adicionalmente a otros espacios tradicionales que hemos tenido», agregó.

Concluyó asegurando que no cabe duda de que «este instrumento y esta ley complementaria van a permitir darle la posibilidad al Ejecutivo de ejecutar recursos que sean inyectados en mejorar las condiciones de vida, los servicios públicos y, por ende, generar condiciones para el fortalecimiento de la actividad productiva».