Arajet inicia trámites para operar vuelos a Venezuela

La compañía aérea dominicana Arajet inició los trámites legales ante las autoridades venezolanas con el objetivo de establecer una conexión aérea directa entre República Dominicana y Venezuela durante el primer semestre de 2027.

El director de Comunicaciones de la empresa, Manuel Luna, informó durante el foro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta), realizado en México, que la organización mantiene el enfoque en la obtención de los permisos requeridos.

Luna precisó que Caracas figura como el destino principal del proyecto operativo y señaló a Valencia como una opción posterior, tras estimar que de concretarse las autorizaciones en octubre las operaciones comenzarían entre marzo y abril de 2027.

Este miércoles la Alta y compañías aéreas continentales manifestaron su interés en restablecer operaciones con la nación caribeña, a medida que avanza la reapertura de los canales diplomáticos.

El presidente Peter Cerda resaltó las ventajas geográficas de Venezuela para la aviación internacional. “Tiene un potencial significativo. Estratégica y geográficamente, está en una ubicación perfecta”, expresó.

Asimismo, enfatizó que es importante rehabilitar la principal plataforma de aviación en el país tras las afectaciones que dejó el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

Cerda describió el territorio venezolano como “un mercado con grandes oportunidades”, al mismo tiempo que afirmó que la Alta mantiene comunicación con las autoridades venezolanas.