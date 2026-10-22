Arranca el Festival de Cine Chino y premian concurso “Miradas que Conectan”

Con gran éxito se dio inicio este 21 de octubre al esperado Festival de Cine Chino en las salas de Cinepic ubicadas en el Sambil La Candelaria. La jornada inaugural sirvió también como el escenario para la clausura de la segunda edición del Concurso de Cortometrajes «Miradas que Conectan», una iniciativa impulsada por la Embajada de la República Popular China en Venezuela para estrechar los lazos de hermandad y cooperación cultural entre ambas naciones.

En su calidad de anfitrión, el Embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, ofreció las palabras centrales de apertura, destacando el rol del cine más allá del entretenimiento. «El cine no solamente es un vehículo de cultura, sino también lenguaje y arte. (…) Espero que a través de esta pantalla todos los amigos venezolanos puedan ver una vez más una China real, una China multidimensional e integral».

El diplomático también celebró la amplia receptividad del concurso de cortometrajes, el cual registró la participación de cerca de 40 obras procedentes no solo de Venezuela, sino también de países de la región como Chile, México, Uruguay, Brasil y Rusia, además de integrantes de la comunidad china en el país.

El evento contó con la presencia de autoridades diplomáticas y gubernamentales. En representación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura asistió el viceministro Miqueas Figueroa, quien durante su intervención resaltó el valor del séptimo arte como “herramienta de transformación y resistencia histórica”. El viceministro subrayó que, al igual que China en el siglo XX, Venezuela transita por un camino de renacimiento donde el cine funge como un método fundamental para la creación de narrativas con fuerza, potencia y arraigo en la identidad nacional. Asimismo, reconoció la importancia de las nuevas formas de expresión audiovisual y agradeció la iniciativa que permite a los jóvenes venezolanos construir un puente de aprendizaje mutuo.

Una alianza que se consolida para el futuro

Uno de los anuncios más importantes de la noche fue la consolidación de una gran alianza estratégica en materia cultural. A partir del próximo año, el concurso «Miradas que Conectan» unirá fuerzas con el Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios. Esta integración se materializará en la cuarta edición del festival universitario, programada para celebrarse en mayo de 2027 en estas mismas instalaciones de Cinepic.

Como muestra del firme compromiso con el talento emergente, se anunció que el director o la directora galardonados con el premio extraordinario del primer lugar en la edición de mayo de 2027 recibirá como reconocimiento un viaje a la República Popular China, abriendo así una ventana de resonancia internacional para los cineastas independientes y la juventud universitaria.

Con la proyección de destacadas producciones cinematográficas recientes de China durante los próximos días, el festival invita a todo el público venezolano a descubrir la riqueza, alegría, vivencias y realidades del pueblo chino a través de la magia de la gran pantalla.

La exhibición de películas estará en las salas antes mencionadas desde este 21 de octubre y durante la semana siguiente. Durante las funciones se estarán proyectando los cortometrajes ganadores del concurso “Miradas que Conectan”.