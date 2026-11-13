Arrancan las campañas electorales en España con la vivienda como eje central

La campaña electoral para las elecciones generales en España comenzó oficialmente a las 0:00 horas (hora local) de este viernes, dando inicio a la recta final hacia los comicios adelantados del próximo 29 de noviembre.

La convocatoria, prevista originalmente para el próximo año, fue adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el bloqueo parlamentario a dos decretos en materia de vivienda y el estallido social desatado por el «caso Maricarmen», una anciana que falleció días después de ser desahuciada.

El malestar ciudadano por el derecho a la vivienda derivó recientemente en acampadas en todo el país y culminó en una huelga general celebrada el pasado miércoles en una jornada que estuvo marcada por manifestaciones multitudinarias y cargas policiales.

En medio de este clima de tensión social, las distintas formaciones políticas iniciaron sus actos de campaña la noche del jueves para disputarse los 350 escaños del Congreso de los Diputados, donde se requieren 176 actas para alcanzar la mayoría absoluta.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), Pedro Sánchez, eligió Sevilla para inaugurar su campaña ante unas 4.000 personas.

En el acto estuvo acompañado por primera vez en un mitin por su esposa, Begoña Gómez, y vistiendo una camiseta roja con el lema «la fuerza de las mujeres».

Sánchez instó al electorado progresista a lograr una «participación histórica» para conseguir una «remontada épica» que le permita gobernar cuatro años más.

Durante su intervención, el líder del PSOE situó la vivienda y la defensa de los servicios públicos como los pilares de su programa. Asimismo, cargó contra el PP y Vox, afirmando que ambas formaciones «no son la alternativa» sino «la involución como Trump, Bolsonaro o Milei», y aseguró que el 29N la «España de progreso volverá a derrotar a la involución en las urnas».

Convirtamos este #29N en una elección entre la buena política y la mala educación.



Se acuerdan de mi madre, y antes se acordaron de las mujeres que marcharon el 8M.



Se acuerdan de los migrantes, los gays, los trabajadores y los pensionistas.



¡No vamos a dar un paso atrás! pic.twitter.com/vVDaGvO6w6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 12, 2026

El PP arrancó en Barcelona

Por su parte, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, inauguró simbólicamente la campaña en Badalona (Barcelona), arropado por el alcalde de la localidad.

Feijóo se presentó como un «gestor» capaz de solucionar los problemas acumulados durante los ocho años de mandato socialista y centró su discurso en la seguridad ciudadana, la inmigración y la vivienda.

El candidato popular advirtió que, si llega a La Moncloa, impulsará «una auditoría del saqueo» para esclarecer «dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado».

Haremos auditorías del saqueo para saber dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado. pic.twitter.com/9hBsiIOCiC — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 12, 2026

Abascal apostó por Huesca

El líder de Vox, Santiago Abascal, inició su campaña en Huesca por el concepto de «prioridad nacional» aplicado al acceso a la vivienda, la sanidad y la educación, fijando como objetivo principal desalojar a Sánchez del Ejecutivo.

Abascal expresó su deseo de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ponga al presidente a disposición judicial; el programa de su partido recoge propuestas como la deportación de migrantes en situación irregular, la prohibición de alquilarles viviendas, el desalojo en 24 horas en casos de ocupación ilegal, el veto al burka o al niqab en espacios públicos y la derogación de las leyes de género.

Sobre su política migratoria, Abascal sostuvo que «no es odio al extranjero», sino «amor a los de dentro» y «sentido común».

Acto completamente desbordado esta tarde en HUESCA. Mucha gente se ha tenido que quedar en la calle. A todos ellos nos hemos dirigido.

¡GRACIAS! #Huesca pic.twitter.com/PYgl42UTzr — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 12, 2026

Por otra parte, tras la desaparición de Sumar, 15 formaciones se han integrado en una nueva coalición denominada Frente Amplio, liderada por la exalcaldesa de Barcelona y activista antidesahucios Ada Colau, mientras que Podemos se presenta por separado con Irene Montero como cabeza de cartel.

Debate televisado

En medio de la campaña electoral, fue anunciado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Será el próximo jueves 19 de noviembre y será moderado por la presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, la periodista española María Casado.

Así lo anunció este viernes la Academia, tras una reunión con los representantes de los partidos políticos Psoe, PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para ir perfilando los detalles de la cobertura de los encuentros consensuados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno.

Según ha explicado la institución, en la reunión se han acordado «por consenso» los bloques temáticos del debate, que tendrán el siguiente orden: Vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, migración y política exterior.

También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.